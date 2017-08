Anunciado em janeiro deste ano durante CES 2017, o ZenFone AR finalmente vai dar as caras. Sem qualquer alarde por parte da ASUS, o aparelho já aparece listado em fase de pré-venda no site da operadora Verizon, nos Estados Unidos, por US$ 648, cerca de R$ 2 mil em conversão direta para a nossa a moeda.

O grande diferencial do ZenFone AR é o uso de hardware de ponta e da tecnologia Tango. Assim como o Lenovo Phab 2 Pro, plataforma de realidade aumentada (AR) da Google. O novo ZenFone é totalmente dedicado a isso, combinando sensores e câmeras para adicionar objetos virtuais sobre o mundo real quando você olha pela tela do dispositivo.

ZenFone AR já está em pré-venda no site da Verizon.

ém de segurar o telefone na mão, o ZenFone AR pode ser acoplado a um headset a fim de se tornar uma peça única, como óculos de AR, tornando a experiência ainda mais imersiva. Conforme anunciado pela fabricante, o novo aparelho também está pronto para trabalhar com realidade virtual, trazendo o pacote completo com as tecnologias que devem estar cada vez mais presentes em nossa vida.

O gadget traz um visual semelhante ao do ZenFone 3 Zoom, também anunciado no início deste ano, e tem tela AMOLED de 5,7 polegadas com resolução WQHD. Dentro dele há um Snapdragon 821 quad-core de 2,4 GHz, 6 GB de RAM e 128 GB para armazenamento (expansíveis até 2 TB). A bateria é de 3.300 mAh e ele vem com Android 7.0 Nougat.

Vale notar que o modelo em pré-venda na operadora é o de 6 GB de RAM. Ainda não há previsão de quando a versão com 8 GB de RAM estará disponível ao público. Apesar de ter prometido o ZenFone AR por aqui até o final do segundo trimestre (ou seja, até o final de junho), a ASUS também não informou uma nova data para o lançamento do aparelho no Brasil.