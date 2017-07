Xô, futum! Empresa lança dispositivo que avisa quando você está fedendo

Convenhamos: não há nada mais desagradável do que estar no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar e ficar ao lado de alguém que não percebeu que o desodorante já venceu. Pensando nisso, a empresa japonesa Konita Minolta revelou que está trabalhando em um sistema que vai avisar ao usuário quando ele estiver nessa situação um tanto quanto incômoda.

Segundo informações que estão correndo a rede, o dispositivo em questão se chama KunKun Body, tem o tamanho de um gravador e pode se conectar ao smartphone por meio de conexão Bluetooth. Graças a essa conexão, o aparelho é capaz de captar três tipos de odores e informar ao usuário, por meio de um aplicativo, se ele já atingiu o “estágio gambá” ou se ainda está afastado dele.

O aparelho é capaz de captar três tipos de odores

O aparelho em questão foi testado por Daniel Hurst, repórter do The Guardian que cobriu o lançamento do dispositivo. Após uma caminhada de meia hora sob sol forte, o jornalista recebeu um aviso de que deveria tomar uma ação “imediatamente” para conter o mau cheiro.