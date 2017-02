Durante a apresentação o samba enredo foi cantado pelo público, o que ficou perceptível nas paradinhas da bateria.

O Xingu ecoou neste final de semana na Marques de Sapucai, a passarela das escolas de samba do carnaval carioca, no último ensaio técnico antes dos desfiles de sábado e domingo. A Imperatriz Leopoldinse contará a história do parque nacional do Xingu, que fica em São José do Xingu, e que este ano completa 25 anos.

Durante a apresentação o samba enredo foi cantado pelo público, o que ficou perceptível nas paradinhas da bateria. O carnavalesco Cahê Rodrigues, que desfilou ao lado da musa Luiza Brunet, fez questão de falar sobre a polêmica com o agronegócio e isso foi criado por pessoas que não entendem de carnaval.

“Falar que nosso enredo critica o agronegócio é uma ignorância”, destacou Cahê. Sites especializados no assunto se encantaram com o ensaio da Imperatriz, que deve levar mais de 300 índios que moram no Xingu para desfilar.

“Foi uma grande surpresa, é a explosão de samba que a gente estava procurando este ano e não estava encontrando”, destacou o comentarista Hélio Rainho. “Estou impressionada com o que eu vi hoje, eles passaram livre, sem pressão, cantando, está lindo”, enfatizou Aldione.