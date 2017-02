O parlamentar vai substituir o senador Fernando Collor (PTB), que ocupou a liderança por dois anos.

O senador Wellington Fagundes (PR) assumiu a liderança do Bloco Parlamentar Moderador, formado por senadores do Partido da República (PR), Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido Trabalhista Cristão (PTC), Partido Social Cristão (PSC), e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ele vai substituir o senador Fernando Collor (PTB), que ocupou a liderança por dois anos.

O senador mato-grossense foi escolhido por unanimidade. Além do senador Collor de Mello, ex-presidente da República, integram o Bloco os senadores Armando Monteiro (PE), Cidinho Santos (MT), Eduardo Lopes (RJ), Magno Malta (ES), Pedro Chaves MS), Thieres Pinto (RR) e Vicentinho Alves (TO). No ano passado, Wellington Fagundes ocupou a liderança do PR no Senado.

“Estou ciente, muito consciente da responsabilidade que é substituir um ex-presidente da República no exercício de líder de um Bloco Parlamentar”, disse o senador.

Wellington afirmou que seu objetivo na liderança do Bloco Moderador é intensificar e estimular os debates pelo desenvolvimento do país, e para que o Brasil jamais perca o protagonismo que lhe cabe perante o mundo, como nação representativa e de economia forte.

Segundo ele, é fundamental ter como orientação tais metas “sem jamais se afastar do grande desafio, que é “o de construir uma sociedade justa, fraterna, solidária e, acima de tudo, soberana”. Wellington acredita que, nesse sentido, não há mais tempo a perder. “A sociedade brasileira já não suporta conviver com tantas perdas” – acentuou.

Na liderança do Bloco Parlamentar, Fagundes disse que o ideal é tomar decisões com base no debate de ideias e ideologias dos diferentes partidos que compõem o grupo, chegando num senso comum. “Este é um espaço para se debater idéias e o faremos sintonizados com os interesses nacionais” – disse, ao citar a questão dos investimentos na educação para que haja resultados a longo prazo e também na infraestrutura, que emitem respostas a curto prazo.

O Bloco Parlamentar Moderador se reúne todas as terças-feiras, ocasião em que os senadores apresentam diversos para a pauta de debates do Senado Federal. Nesses encontros também são tratadas convergências sobre os projetos do Governo, assim como as prioridades. “Não há dúvidas de que as reformas necessárias para o país serão bastante discutidas” – salientou o republicano.