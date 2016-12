Veja a retrospectiva dos estragos causados pelas chuvas em Cuiabá; Confira a previsão do tempo para Mato Grosso nesta sexta-feira.

De acordo com dados do 9º Distrito de Meteorologia de Mato Grosso (Inmet), houve um aumento de precipitação equivalente a 40%, em relação aos últimos três meses de 2016 e os últimos três meses de 2015 (outubro, novembro e dezembro). No período analisado de 2015, foram registrados 349,1 milimitros de chuva (mm), enquanto em 2016 esse número foi de 490,4 mm.

Segundo a chefa do Inmet, Marina Padilha, o volume de chuva deste ano foi considera um pouco acima do normal. No entanto, as inundações, principalmente no distrito do Coxipó do Ouro, é resultado de chuvas localizadas nas cabeceiras dos rios. Marina ainda prevê que o clima chuvoso deve se intensificar neste final deste ano e no ano que vem.

No dia 26 de agosto deste ano, diversos pontos de Cuiabá ficaram alagados após uma forte chuva, que caiu no fim da tarde e surpreendeu as pessoas que saiam do trabalho. O Corpo de Bombeiros registrou desde quedas de árvores, inundações e até carros arrastados pela forte enxurrada.

Um muro de um condomínio de luxo, no Bairro Jardim Itália também veio a baixo, devido ao vento forte, que chegou acompanhado de outra chuva, no dia 10 de novembro. A chuva veio na hora do rush – quando as pessoas saiam do trabalho ou outros compromissos.

No Bairro São Mateus, em Cuiabá, moradores vivenciaram momentos de medo (assista vídeo), no dia 26 de novembro (quarta-feira). Uma chuva caiu na tarde, inundando diversos pontos da cidade. O Córrego do Gambá chegou a transbordar e invadiu casas de pessoas que moram próximo, o que causou prejuízos para a população.

Após 20 anos sem presenciar uma enchente tão assustadora, os moradores do distrito do Coxipó do Ouro, em Cuiabá, foram surpreendidos com a rápida elevação do rio, no dia 21 de novembro (segunda-feira). Comerciantes que possuem bares próximos ao balneário levaram prejuízos equivalentes a mais de R$ 20 mil. Mais de 300 quilômetros de estrada, que foram patroladas pela Secretaria Municipal de Obras, foram praticamente destruídas pela chuva.

Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (23)

A previsão do tempo para esta sexta-feira (23), em Mato Grosso, é de forte chuva à tarde e a noite, para quase todas as regiões do Estado. Em Cuiabá, de acordo como site Clima Tempo. A probabilidade de chover na capital é de 60% e é estimada uma quantidade de 10 mm de chuva. A temperatura deve variar entre 23º e 31º C.

Já no município de Tangará da Serra (244 km de Cuiabá), a probabilidade é que chova a tarde e a noite. O volume de chuva é de 8 mm e a temperatura deve oscilar entre 21º e 30º C. A mesma previsão se repete para a cidade de Cáceres (230 km) e Sinop (494 km) e outras cidades de MT.