“Um dia eu me perguntei: ‘Qual o preço do litro da gasolina?’ Eu não sabia”, diz a apresentadora na gravação.

Após a delação de Joesley Batista, que acusa o presidente Michel Temer de pagar pelo silêncio de Eduardo Cunha, naturalmente, parte dos holofotes voltaram-se para ele. A curiosidade para saber quem era uma das famílias bilionárias do país se espalhou pelo Brasil. Logo, o nome da jornalista Ticiana Villas Boas, casada com o dono da JBS, estava nos trending topics do Twitter.

E como tudo na internet é muito rápido, um vídeo que mostra a versão “Ticiana ostentação” caiu na rede. A gravação, que foi feita em 2014 pela revista Veja, traz a apresentadora do SBT revelando detalhes da vida pessoal. Ticiana fala, por exemplo, que “tem medo de ficar fora da realidade”. “Eu chego em casa, meu carro já está abastecido. É o motorista que faz isso. Um dia eu me perguntei: ‘Qual o preço do litro da gasolina?’ Eu não sabia”, afirma.

Ela e Joesley Batista se casaram em 2011. Na ocasião, Ticiana utilizou um vestido Chanel que custou 180 mil euros. “A melhor coisa de ter dinheiro… Não fazer conta é bom, sair para jantar a hora que quiser, no restaurante que quiser, ter funcionário em casa… Às vezes, fico mal acostumada”, diz a jornalista na gravação.

E já que dinheiro não falta para a família — o lucro líquido da empresa em 2016 foi de R$ 376 milhões —, Ticiana afirma no vídeo que nunca viu motivo para questionar o marido sobre limites. “Poderia comprar uma bolsa toda hora se quisesse. Eu me coloco esse limite, mas nunca conversei com Joesley sobre isso, qual o limte da casa”, explica.

Ticiana ainda tenta fazer uma comparação entre o passado dela, na época da faculdade, e o momento que vivia. “Eu custo muito mais caro agora. No entanto, no meio que frequento, dinheiro é dinheiro”, afirma.

Televisão

Ticiana Villas Boas, 36 anos, nasceu em Salvador. Se formou em jornalismo na capital baiana, onde também começou a carreira. Em 2006, foi contratada como repórter do Jornal da Band, na TV Bandeirantes, e, dois anos depois, ocupou a cadeira de âncora da atração.

Em seguida, Ticiana passou a apresentar reality shows no SBT. O primeiro foi a versão de “Bake Off”, chamada de “Bake Off Brasil: Mão na Massa”. Logo depois, emendou o “BBQ Brasil: Churrasco na Brasa”, que era patrocinado pela Friboi, da JBS. E, atualmente, está no comando de “Duelo de Mães”, onde também ocupa o cargo de diretora.

Após os escândalos, surgiram informações nos bastidores do SBT que ela poderia ser afastada das duas produções. No entanto, a assessoria da emissora não confirma a notícia.