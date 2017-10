Informação tem sido compartilhada no WhatsApp. Imagens são verdadeiras, mas tudo indica que menino romeno não foi adotado por homossexuais.

O vídeo foi publicado pela primeira vez no perfil do romeno Daniel Tecu no Facebook, no dia 15 de outubro de 2015. Na postagem, visualizada cerca de 152.000 vezes e compartilhada outras 2.867, ele pedia ajuda para identificar os homens, também romenos (veja abaixo):

Não há, no entanto, provas ou evidências de que os homens que acompanham a criança sejam gays. Pelo contrário. Conforme publicou o site da Romania TV, o pai da criança diz no vídeo que, bebendo e fumando, o menino agia “como um homem de verdade”. As leis romenas, além disso, não permitem a pessoas do mesmo sexo o casamento e a adoção de crianças.

Embora o vídeo seja verdadeiro, portanto, tudo indica que o menino de dois anos não seja filho adotivo de um casal gay.