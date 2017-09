Emily Hanson, de dois anos, aproveitou momentos de distração do integrante da Família Real britânica durante evento esportivo em Toronto.

Durante um evento esportivo em Toronto, no Canadá, o Príncipe Harry foi vitima de um roubo ousado. Enquanto o membro da Família Real estava distraído, Emily Hanson, uma adorável garotinha de dois anos, aproveitou para surrupiar a pipoca do príncipe, de quem estava sentada ao lado. A ação, que durou cerca de um minuto até que Harry tomasse ciência do fato, foi registrada pelas câmeras. O episódio, claro, acabou em meio a risadas e brincadeiras.

O caso aconteceu durante uma partida de vôlei entre Reino Unido e Dinamarca pelo Invictus Games, campeonato que reúne equipes nacionais de vários esportes formadas por soldados e veteranos com deficiências físicas. Emily é filha de David Henson, atleta com quem Harry conversava no momento do ‘roubo’, e que perdeu as pernas em uma explosão no Afeganistão.