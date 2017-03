Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Deputado de oposição diz que gestão Taques é “podre”; Chefe da Casa Civil rebate: terá que ter “coragem” de confirmar acusações.

O deputado Zeca Viana (PSD) e o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, trocaram sérias acusações na manhã desta sexta-feira (3) em entrevistas concedidas a Rádio Capital FM.

Ex-aliado e agora um dos principais críticos do Governo tucano, Viana afirmou categoricamente que gestão de Pedro Taques é corrupta, tendo irregularidades nas secretarias estaduais em especial na Casa Civil, comandada por Paulo Taques.

“Politicamente, quando ele faz as ações boas para o Estado, sou o primeiro a aprovar. No entanto, não admito jogar a sujeira para debaixo do tapete. Disso, ele sabe muito antes de virar Governador”, declarou.

“O Governo dele não é mais limpo, é corrupto, podre, bichado. Está dentro da Casa Civil e em outras secretarias”, completou.

Viana, no entanto, não especificou quais seriam os casos e possíveis gestores estaduais que cometeram ou ainda estão cometendo infrações no Governo.

“Tenho sete representações contra esse Governo, no entanto estão paradas no Ministério Público Estadual (MPE)”, disse.

Diante as polêmicas declarações, Paulo Taques afirmou que irá buscar a Justiça para obrigar o parlamentar a confirmar as suspeitas levantadas contra o Governo.

“Durante esses dois anos de Governo, por várias vezes, o deputado ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para dizer que o nosso Governo é corrupto e tem corrupção em várias secretarias. Mas, nunca apontou concretamente onde isso existe, para que pudéssemos investigar”, declarou.

“Vou tomar a inciativa de interpela-lo judicialmente, para que ele tenha a coragem de apontar, sem titubeio, onde existe corrupção na Casa Civil e nas secretarias do Estado de Mato Grosso. Ele terá que apontar quais são as secretarias, quais são os atos de corrupção, quais são os agentes públicos que estão fazendo a corrupção. Vou interpela-lo, para que ele prove isso ou arque com o ônus dessa acusação gravíssima”, afirmou.

Mais informações em instantes.