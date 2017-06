O evento é um programa do TCE-MT e proporcionará uma capacitação aos vereadores de todo o norte do estado.

Nesta terça-feira (21-06) está acontecendo na Câmara Municipal de Sinop o evento democracia ativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) para orientar os legisladores do portal da Amazônia sobre a importância do controle de fiscalização ao gestor público.

De Matupá estão presentes os vereadores, Cleber Cardoso, Paulinho Carletto e Bruno Mena.

De Novo Mundo estão presentes Antônio Pontes, Zenil, Joede, Amado Santos e Nativo Kraemer.

De Peixoto de Azevedo estão presentes Paulinho, Dr. Alex, Ambrósio, Sarado e Beth.

De Guarantã do Norte estão presentes, irmão Alexandre, Silvio Dutra e Celso Henrique.

O evento é um programa do TCE-MT e proporcionará uma capacitação aos vereadores de todo o norte do estado. Segundo Pontes de Novo Mundo é uma oportunidade usada para estreitar laços entre Tribunal de Contas e o poder legislativo dos municípios.