Tiveram uma importante reunião com o presidente do TCE Tribunal de Contas do estado Antônio Joaquim, buscando orientações jurídicas.

Nessa semana sete dos nove vereadores de Matupá estiveram viajando para Cuiabá, onde passaram dois dias protocolando documentos com reivindicações de melhorias para o município. Na capital eles estiveram reunidos com varias lideranças politicas, visitaram os gabinetes de vários deputados.

Tiveram uma importante reunião com o presidente do TCE Tribunal de Contas do estado Antônio Joaquim, buscando orientações jurídicas.

E também na oportunidade estiveram visitando a Casa de Apoio onde acompanharam de perto como está o atendimento aos pacientes que são encaminhados para a Capital.

Uma das principais reivindicações feita pelos vereadores é a construção de um prédio novo para a Câmara Municipal, aja vista, a situação precária que se encontra o prédio atual, o qual é bastante antigo, e as instalações estão todas comprometidas.

No entanto com o orçamento mensal de R$ 135.833,33 o qual é repassado pela prefeitura fica inviável dar inicio a uma obra de grande porte.

O presidente da Câmara Cleber Cardoso frisou que é desse valor que é tirado todas as despesas que mantêm a Câmara, incluindo folha de pagamento dos vereadores, e dos demais funcionários, e o que se sobra é muito pouco.

Diante de todos esses dados, Antônio Joaquim aconselhou que os vereadores buscassem uma parceria com o poder executivo, para juntos conseguir construir uma nova sede para o Legislativo, aja vista que a obra deve ser executada dentro da gestão do atual presidente.

Cléber falou sobre essa orientação: “Nós fomos até o TCE buscar orientação com o presidente Antônio Joaquim, de como nós vereadores deveríamos agir para conseguir um prédio novo, e ele foi bem claro, que eu não posso começar uma obra e deixar dívidas e pendencias para a próxima gestão de presidência, que irá ocorrer daqui dois anos, porque se assim eu o fizer, eu vou responder por crime de responsabilidade fiscal, e de forma alguma eu irei cometer tal irresponsabilidade, a ponto de dar inicio a uma obra que eu sei que não tenho o orçamento necessário.

O conselho dado pelo presidente do TCE-MT Antônio Joaquim é que se faça essa parceria entre os poderes Legislativo e Executivo, porque só assim teremos condições de levar esse projeto em frente. E nós vamos sim, conversar com o prefeito Valter Miotto, e eu acredito que o desejo dele seja igual o desejo dos 09 vereadores, que é de dar esse presente para a sociedade matupaense, que merece ser atendida em um prédio estruturado, com mais espaços, e com condições dignas, inclusive para os funcionários, que trabalham hoje com uma estrutura precária e danificada, inclusive a própria Energiza já se isentou de qualquer dano que possa vier acontecer, pois as instalações estão comprometidas. Afinal de contas foi para isso que nós vereadores e o prefeito, fomos eleitos, para trazer melhorias para o município. Hoje a prefeitura municipal dispõe de um prédio bonito, assim também como o Fórum é bem estruturado, e outros órgãos públicos, então nada mais justo que a Câmara Municipal também tenha a sua sede própria com todas as instalações necessárias para atender a nossa população,” finalizou o presidente.

Assessoria