Além dos depoimentos detalhando como funcionavam os esquemas de corrupção em seu governo, Silval entregou provas materiais, entre elas vídeos que mostram deputados, ex-deputados e prefeitos recebendo dinheiro em espécie. Segundo o ex-governador, os valores pagos eram de esquemas de propina no estado.

Em ofício protocolado no STF, os vereadores dizem que as imagens deixaram a “população cuiabana perplexa e indignada”. Eles destacem um dos vídeos, no qual o atual prefeito da cidade, Emanuel Pinheiro (PMDB), aparece recebendo maços de dinheiro e colocando nos bolsos do paletó. Na gravação, um dos maços chega a cair no chão, e Pinheiro se abaixa para pegar.

“Hoje, o orçamento de Cuiabá é por volta de R$2,2 bilhões de reais, mesmo o fato acontecendo quando ele [prefeito] era deputado estatual, hoje justifica uma suspeita sob o gestor. Ele não deu uma resposta sobre essas fortes cenas exibidas no vídeo”, disse o vereador Dilemário do Vale Alencar (Pros).

O grupo quer que o ministro relator Luiz Fux dê celeridade nas investigações e também forneça as informações colhidas em inquérito para o Poder Judiciário do Mato Grosso e o Ministério Público Estadual (MPE/MT), para que auxiliem no processo.

“Reafirmamos nosso desejo de que seja dada à sociedade uma resposta rigorosa e célere, mas que em nenhum momento (…) desfaleça o devido processo legal, assim como a ampla defesa e o contraditório aos acusados apontados na delação, de modo que qualquer medida que concorra para o possível afastamento ou permanência do prefeito, seja pautada sobre a legalidade”, diz o documento protocolado no STF.

O pedido é assinado pelos vereadores de oposição Abílio Jacques Brunini Moumer (PSC), Dilemário do Vale Alencar (Pros), Elizeu Francisco do Nascimento (PSDC), Felipe Wellaton (PV) e Joelson Fernandes do Amaral (PSC), além dos vereadores Gilberto Gomes de Fiqueiredo (PSB) e Marcelo Eduardo Bussiki Rondon (PSB), considerados independentes.





Buscas e apreensão

Recentemente, o ministro Luiz Fux autorizou operação da Polícia Federal e do Ministério Público para que fossem cumpridos mandados de busca e apreensão em 64 endereços no Mato Grosso, entre eles a casa do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.