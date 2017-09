A Vereadora Kátia Brambilla, fez uma indicação onde irá beneficiar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Guarantã do Norte/MT. Segundo a indicação, o Banco do Brasil, que passará a pagar aluguel do prédio em que se encontra instalado e que é de propriedade do município, deverá repassar o valor integral da locação para a APAE.

O Projeto de Lei elaborado pelo executivo, com a indicação da vereadora, entrou em pauta na sessão extraordinária do dia 30/08/17 e foi votado. A vereadora, que já esteve à frente daquela instituição e conhece muito bem as dificuldades financeiras constantemente enfrentadas, entende a importância de se destinar verbas de prestação continuada para utilização na manutenção e funcionamento das atividades regulares da entidade, a qual atende mais de 60 (sessenta) alunos com deficiência intelectual e múltipla.

Convém ressaltar que a APAE de nosso município, atualmente dirigida pela Professora Rose Sala, realiza um relevante trabalho de inclusão de pessoas com necessidades especiais, desenvolvendo ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, além de fornecer atendimento educacional especializado e de saúde, com a atuação de profissionais nas áreas de fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia, garantindo apoio às famílias e visando melhorar a qualidade de vida dos alunos excepcionais.

Em razão disso, a vereadora Kátia, sensível a esta realidade, registrou que a entidade APAE precisa ser assistida de forma diferenciada, não só pela Prefeitura Municipal, mas também pelas empresas, clubes de serviços e pela população guarantaense.

E finalizou “quero parabenizar o Prefeito Érico Estevam (PRB) por entender as necessidades da APAE e por ter agilizado o projeto para garantir o recebimento do recurso, tenho certeza que será muito bem aplicado por parte da instituição”.