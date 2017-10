Tweet no Twitter

Na última sessão extraordinária o jovem vereador Silvinho Dutra apresentou aos parlamentares e toda sociedade uma proposta de projeto visando a segurança pública de Guarantã, projeto este batizado de “Plano Municipal de Segurança Pública Integrado”.

Com o objetivo de atingir metas no decorrer do mandato em parceria da Prefeitura, Câmara Municipal, Autoridades, entidades organizadas e sociedade.

Algumas metas são:

GGI-M – Gabinete de Gestão Integrado Muncipal

Vídeo Monitoramento

Guarda Municipal Civil

Rondas Escolares

Fundo Municipal de Segurança Pública

Parceria com faculdade para palestras nas escolas contra droga, tráfico.

Apoio material às Policias Civis e Militares.

Dentre outras.

Após a sessão o vereador seguiu para Cuiabá cumprir uma agenda extensa, onde, conseguiu uma emenda no valor de 100 mil reais para o video monitoramento (câmeras instaladas na cidade em pontos estratégicos), facilitando assim na apuração de atos ilícitos no município.

“Precisamos criar políticas públicas muncipais voltadas para a segurança do nosso povo com urgência, não podemos ficar nessa dependência do Estado”. disse Silvinho.

Esta emenda foi viabilizada através do Deputado Estadual Romoaldo Junior – PMDB, vem não mede esforços quando o quesito é segurança pública