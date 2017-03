Tweet no Twitter

Capitão faz parte da chapa vencedora, como 3° vice-presidente, e é o único representante de todo o Norte do estado na UCEMAT.

Valdemar Frigeri o Capitão,(PP) esteve em viagem junto aos demais vereadores na eleição que definiu a nova diretoria da UCEMMAT União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, a qual ocorreu no ultimo dia 18/02/2017, tendo como presidente eleito o vereador de Acorizal Rafael Piovezan (PP).

A disputa foi contra o representante do PMDB da cidade de Sorriso Dirceu Zanatta, o qual recebeu 366 votos a menos que Piovezan.

Em conversa com a Assessoria da Câmara na manhã desta sexta-feira (10-03), o vereador matupaense falou da importância de fazer parte da chapa, principalmente porque isso vai facilitar os trabalhos de reivindicações junto aos deputados estaduais e federais.

Na ocasião Capitão também falou sobre sua ida novamente a Capital Cuiabá essa semana, onde esteve participando na ultima segunda-feira (06-03), da posse da nova diretoria da FAMATO, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, tendo como novo presidente o engenheiro agrônomo Normando Corra. E assim como na UCEMAT, o município de Matupá também conta com um representante na diretoria da FAMATO, pois José Luís Martins Fidelis foi empossado Diretor Institucional da entidade.

Para Capitão quem ganha com tudo isso é a população, pois ele avalia como uma porta aberta, um acesso mais rápido, quando for preciso reivindicar qualquer tipo de situação junto a esses órgãos.