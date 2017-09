O legislador de primeiro mandato explicou que estava se sentindo desconfortável com determinados procedimentos e optou por renunciar ao cargo.

Alexandre explica que Guarantã precisa de Trabalho e União e não de adversidades. O vereador eleito pelo Partido Social Cristão (PSC), Irmão Alexandre, renunciou ao cargo de primeiro secretário da mesa diretora do poder legislativo de Guarantã do Norte.

O legislador de primeiro mandato explicou que estava se sentindo desconfortável com determinados procedimentos e optou por renunciar ao cargo. Alexandre justifica sua decisão usando o versículo bíblico do livro do profeta Amós capitulo 3 e versiculo 3 que diz: “Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo?”

As pessoas que votaram em mim e que confiam no nosso trabalho querem que eu trabalhe pelo desenvolvimento do município e me pediram para não dar ouvidos à provocações de pessoas super interessadas em atrapalhar o poder executivo em suas ações.” Comenta o vereador.

Numa forte articulação com o deputado federal Victório Galli, o vereador vem conseguindo importantes recursos para Guarantã do Norte. Entre os recursos viabilizados estão R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para pavimentação da Avenida Pau Brasil , R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o fortalecimento da agricultura familiar onde serão adquiridos implementos agrícolas e mais uma emenda no valor de 500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquisição de uma retro escavadeira hidráulica que irá reforçar a infraestrutura do município principalmente com objetivo de fomentar o asfalto comunitário. “eu sou muito grato ao deputado federal Victório Galli e ao Deputado Estadual Sebastião Rezende que vem prestigiando o nosso município com esses importantes recursos. Fico feliz com isso, pois os poucos recursos das diárias que usei não foram em vão, mas serviram para viabilizar esses recursos que em breve serão alocados no municipio.

Neste pouco tempo de mandato o vereador Alexandre já apresentou quatro projetos de Lei, um dos Projetos que recentemente se tornou Lei Municipal Institui o segundo domingo do mês de junho de cada ano como data para realização da Marcha para Jesus em Guarantã do Norte.

Em outro projeto o vereador cobra que nas unidades de saúde sejam colocados cartazes informando quem são os profissionais de plantão como também as informações dos seis princípios basilares contidos na cartilha do ministério da Saúde que garantem os direitos dos usuarios do SUS.

Também foi aprovado o projeto de lei que obriga a frequência registrada por ponto biométrico eletrônico para os servidores municipais e o uso de crachás de identificação.

Quanto ao apoio à gestão do prefeito Érico Alexandre explica que está sensibilizado com o esforço que a administração vem fazendo para realizar as ações em benefício da população. “Só não vê o esforço do prefeito Érico quem não quer, as ações estão ai pra quem quiser ver, os avanços na área da saúde, da infraestrutura e as obras conveniadas saindo do papel.

As pessoas que votaram em mim querem me ver trabalhando e é isso que estou fazendo.

Guarantã do Norte precisa de trabalho e União para continuar seu desenvolvimento”. Comentou o vereado