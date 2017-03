Tweet no Twitter

O emissor de senhas vai organizar os atendimentos e as filas dos pacientes, o pedido foi sugerido ao vereador por usuários do Grupo do WhatsApp denominado de Sugestões e Reclamações.

a sessão ordinária desta segunda-feira (06-03) o vereador David Marques (PR), solicitou ao chefe do Executivo, Érico Stevan (PRB), que sejam instalados emissor de senhas nos Postos de Saúde da Família (PSF) em Guarantã do Norte.

Ele indicou ainda a sinalização de trânsito na Rua Genésio Minetto nas imediações da Papelaria Globo para que seja organizado o estacionamento de veículos que tem tumultuado o trânsito.