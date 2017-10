Concessionária enviou equipes para a região, mas não há previsão de quando o serviço será normalizado. Aproximadamente 50 mil unidades consumidoras foram afetadas.

ma ventania derrubou cinco torres de distribuição de alta-tensão e sete postes no final da tarde dessa terça-feira (10) na região de Canarana, a 838 km de Cuiabá, e deixou 15 cidades de Mato Grosso sem energia. De acordo com a Energisa, concessionária de energia que atua no estado, equipes foram mobilizadas para fazer o reparo na região, mas ainda não há previsão de quando o serviço será normalizado.

Segundo a Energisa, foram atingidos os seguintes municípios: Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila Rica.