Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Pablo Yanez, de 66 anos, foi atacado por seis jovens enquanto trabalhava em sua plantação.

Um senhor de 66 anos, Pablo Emilio Yanez, morreu na última quarta-feira em um hospital de Caracas, na Venezuela, após ser atingido com machadadas por seis jovens que pretendiam roubar um cacho de bananas. De acordo com o jornal El Nacional, Yanez trabalhava em terras rurais no município de El Hatillo quando foi atacado.

Para roubar as frutas, os homens pegaram o machado que a vítima usava para trabalhar em sua plantação e atingiram sua cabeça, pescoço, pernas e mãos, na tarde de terça-feira. Apesar de ferido e com os dedos mutilados, Yanez conseguiu gritar por ajuda, até que pessoas que estavam nas redondezas chamaram a Guarda Nacional Bolivariana. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o El Nacional, os agentes de segurança conseguiram prender cinco dos envolvidos. Pablo Yanez, filho do senhor morto, afirmou à publicação que os agressores eram parentes de seu pai e todos menores de idade. O homem trabalhava no campo plantando banana, mandioca, milho e inhame e vivia em uma casa na propriedade.