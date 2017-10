Um vendaval que atingiu o município de Sorriso (a 397 km de Cuiabá) nesta quinta-feira (5) provocou muita destruição. Árvores e postes caídos e telhados arrancados foram registrados em várias regiões. No entanto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Sorriso, o vendaval atingiu várias regiões do município. No bairro Mário Raiter várias casas sofreram danos materiais. Os militares não foram acionados, pois nenhuma pessoa ficou ferida.

Em outra região da cidade, ainda no perímetro urbano de Sorriso, o vento derrubou um barracão, alguns postes de energia, algumas árvores e parte de um silo de armazenagem de grãos.

Segundo informações no momento das rajadas do vento, um condutor de uma caminhonete tentou se abrigar sob este barracão, momento em que o telhado caiu sobre o condutor e a caminhonete, bem como sobre um bitrem. Ninguém ficou ferido.