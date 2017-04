Técnico Roger Machado analisa a entrada do atacante na equipe do Atlético.

Luan volta a ser titular do Atlético nesta quinta-feira, contra o Sport Boys, no Independência, pela Copa Libertadores da América. O atacante pode significar uma nova postura da equipe. Velocidade, um lado direito mais forte, garra e um time mais intenso. Tudo isso o Galo pode ganhar com a entrada de Luan, na opinião de Roger Machado.

“Eu ganho uma jogada forte pelo lado, velocidade pelo lado, porque o Luan consegue atacar a profundidade. A parceria eleva o nível do Marcos Rocha. E ganho o que o torcedor gosta, que é um jogador que se entrega aos 90 minutos, contagia os colegas em campo. O Luan consegue reunir características técnicas e táticas importantes, além de impulsionar o time dentro de campo através de seu espírito”, analisa o técnico.

Luan passou o começo de 2017 tratando de dores no joelho direito, o mesmo que foi submetido a processo cirúrgico no ano passado. Estreou na temporada apenas no dia 13 de março, contra o Tupi, pelo Campeonato Mineiro. Atuou em mais três jogos esta temporada até entrar nos planos para o time titular.

“A entrada do Luan é porque ele cumpriu com todos os prazos de retorno. A gente foi inserindo ele gradativamente às partidas. Desde o início do ano, a gente já tinha um lugar para ele no time. Espero contar com ele até o fim da temporada, sempre em alto nível”, diz Roger.