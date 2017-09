A expectativa do mercado é que sejam lançados três modelos: iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

A Apple revelou nesta terça-feira seus novos modelos de iPhone. Foram lançados três modelos: iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X – esse último é uma referência ao aniversário de dez anos do smartphone da Apple.

Como esperado, a Apple pulou o lançamento dos modelos ‘S’, que existe desde a versão 3GS. O preço veio mais salgado: US$ 999 para o modelo X.

Entre as novidades estão reconhecimento facial e tela com bordas mínimas. O iPhone X não tem o botão frontal redondo.

Confira como foi a cobertura do lançamento dos novos iPhones da Apple:

15h55 – Fim do evento

Na tela, aparece uma frase de Steve Jobs: “Uma das formas que eu acredito que as pessoas expressam seu apreço pelo resto da humanidade é fazendo algo maravilhoso e colocando lá fora”.

Tim Cook então encerra o evento: “Nós trabalhamos realmente duro para fazer coisas maravilhosas e colocá-las lá fora. Esperamos que vocês amem os produtos que apresentamos hoje. Acho que Steve estaria orgulhoso”

Obrigado por acompanhar nossa cobertura!

15h50 – Preços do iPhone x

O iPhone X custará a partir de U$ 999 (R$ 3.104) . Ele chega aos Estados Unidos em 23 de novembro. A capacidade será a mesma dos modelos 8 e 8 Plus: de 64 GB a 256 B.

A bateria dua duas horas a mais do que a do iPhone 7, segundo a empresa⁠⁠.

15h31 – Animojis

Phil Schiller contou que o aparelho contará com animojis, uma versão 3D dos emojis feitos a partir da identificação facial do usuário.

Craig Federighi, vice presidente de engenharia de software⁠⁠, passou por uma saia justa ao testar o sistema de desbloqueio do iPhone X por reconhecimento facial. Não funcionou e ele teve de digitar manualmente a senha. “Ops, vamos ter de partir para o plano B.” Ele tenta uma segunda vez e consegue desbloquear por reconhecimento facial. Em seguida, utiliza seu próprio rosto para personalizar os animojis e conversar.

15h18 – iPhone X sem botão home

Tim Cook apresentou o tão aguardado iPhone X, a versão comemorativa dos dez anos de lançamento do primeiro aparelho. Confirmando informações vazadas por funcionários, o telefone não conta com o botão frontal redondo, chamado de home.

“O primeiro iPhone estabeleceu o padrão para uma década. Agora, nesse local, nessa data, nós estamos lançando um produto que vai estabelecer o padrão para a próxima década”, afirmou Cook.

Para ativar a tela, agora que não há botão home, basta tocar na tela. Para mostrar o menu, é só puxar a tela a partir da margem inferior. “Isso é uma grande diferença em termos de experiência para o usuário”, afirma Phil Schiller.

Para ativar a assistente virtual Siri, será usado o botão lateral.

O novo método de desbloqueio, agora que não há botão home, será através de reconhecimento facial chamado Face ID⁠. O sistema de reconhecimento facial funciona mesmo no escuro⁠⁠⁠.

A Apple diz que o sistema é a prova de fraude e identifica se existe uma foto ou máscara substituindo o rosto. “Nossos engenheiros trabalharam com fabricantes de máscaras profissionais, de Holywood, para garantir que o Face ID não seria enganado por coisas do tipo”, diz Schiller.

A chance de uma pessoa ter o mesmo padrão de face, capaz de enganar o sistema é de 1 em 1.000.000. A chance é maior caso a pessoa seja um parente próximo “Como caso você tenha um irmão gêmeo malvado”⁠⁠⁠⁠, diz Schiller.

A câmera frontal recebeu atualizações e poderá ser usada no novo modo retrato. “As pessoas amam tirar selfies”, diz Phil Schiller.

iPhone X tem um display que vai do topo ao rodapé, com uma super retina e tamanho de 5.8⁠⁠

15h16 – Preços dos iPhones 8 e 8 Plus

O iPhone 8 custará a partir de U$ 699 (R$ 2.172). O iPhone 8Plus custará US$ 799 (2.422). A capacidade sera de 64 GB a 256 GB.

15h13 – Carregamento sem fio

O sistema de carregamento dos novos iPhones será wireless. A recarga promete ser mais rápida que as versões anteriores.

A Apple criou uma placa Air Power, capaz de recarregar dispositivos como o novo iPhone X, o Watch 3 e os fones wireless (estes últimos, se colocados dentro de um compartimento especial). Basta colocar os dispositivos em cima do Air Power

15h02- Câmeras do iPhone 8 Plus

“Pessoas adoram tirar fotos”, disse Schiller. Aparelho terá dupla câmera e filtros para melhorar qualidade das imagens.

Segundo ele, o novo modo de retratos vai calcular, em tempo real, a quantidade de luz nos rostos para conseguir exposições mais precisas.

Os vídeos poderão ser capturados em 4K a uma velocidade de 60 fps, o dobro da capacidade do iPhone 7.

Os iPhones terão novos filtros para tirar fotos. A ideia é de que, com a ajuda dos novos sensores e do novo processador, as imagens tenham efeito similar ao de estúdios profissionais⁠⁠⁠⁠.

14h58 – iPhone 8 Plus

O vice-presidente de marketing, Phil Schiller, fala das novidades do aparelho, como vidros na frente e atrás. Ele virá nas cores prata, preto e dourado. Será resistente a água. O novo processado do iPhone, A11, promete ser 70% mais rápido que o antecessor. O display tem 4,7 polegadas no iPhone 8 e 5,5 polegadas no iPhone 8 Plus.

14h54 – Novos iPhones

Tim Cook anuncia novidades sobre modelos de iPhones. “É incrível como o iPhone impacta na vida das pessoas todos os dias. É poderoso, é mágico. O primeiro iPhone trazia o touch screen. Era mágico. Nós nunca tínhamos visto tanta tecnologia. Mudamos as formas de as pessoas se comunicarem”.

14h42 – Apple TV 4K

Tim Cok anuncia novidades na Apple TV. Nova versão terá tecnologia 4K (altíssima resolução). Ele vai custar a partir de US$ 179,15

14h39 – Preços do Apple Watch

A venda do Apple Watch começa em 15 de setembro em nove países – O Brasil não é um deles. Os preços da série partem de US$ 329 (o equivalente a R$ 1.022).

Os relógios terão novas pulseiras, incluindo esportivas e modelo com o design da grife Hermès.

14h29 – Nova geração do Apple Watch: série 3

O diretor de operações, Jeff Williams, anuncia que os relógios terão três novas funções referentes ao monitoramento cardíaco, incluindo um alerta para quando a frequência estiver anormalmente alta.⁠

Os Apple Watch vão ter função de celular, ligada ao mesmo número do iPhone, e funcionarão com os fones de ouvido sem fio. O Apple Watch vai funcionar com a assistente Siri e com a Apple Music.

Jeff Williams liga para uma pessoa, ao vivo, para mostrar como se faz uma ligação com o Apple Watch. A pessoa do outro lado da linha estava fazendo stand-up enquanto conversava com Williams.

14h25 – Cubo de vidro

Angela Ahrendts, vice-presidente de produtos da Apple, fala sobre as lojas da Apple. “Eu amo o design dos produtos da Apple e estar nas lojas é muito bom. É onde os gênios crescem, onde as pessoas podem relaxar enquanto compram”. Ela anuncia a reabertura de uma loja em formato de “cubo de vidro” em Nova York, nos Estados Unidos.

14h19 – Apple Watch

Tim Cook começa a falar sobre novidades do relógio da Apple: “O Apple Watch se tornou o relógio número um do mundo. O produto teve um crescimento de 50% nas vendas no último trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.”

14h10 – Apple Park

Tim Cook fala sobre a nova sede, Apple Park, inaugurada hoje: “Assim, como tudo o que fazemos, tem grande atenção aos detalhes e incrível precisão”. O CEO diz que o local reflete a visão da empresa sobre tecnologia e ambiente “É 100% com energia renovável”.

14h05 – Homenagem a Steve Jobs

Evento começa com a transmissão da gravação da voz de Steve Jobs na qual ele fala que o que torna a Apple única: ‘ser verdadeiros, ser quem somos”. “O ato de criar algo com muito cuidado e amor, isso transmite algo.”

Em seguida, Tim Cook sobe ao palco. “Não passa um dia sem que pensemos nele. O espírito e a filosofia de Steve Jobs sempre serão o DNA da Apple”, diz Tim Cook. “Ele adorava dias como esse”.

14h – Começa evento da Apple

O evento começa com um video mostrando o Steve Jobs Theater, ao som da música “All We Need Is Love”, dos Beatles

13h59 – Trend topic

A hashtag #AppleEvent está entre os trending topics mundiais nesta tarde, com mais de 141 mil menções

13h51 – “Grande dia”

O CEO da Apple, Tim Cook, postou uma mensagem no Twitter se dizendo honrado e empolgado com a inauguração do Steve Jobs Theater: “é um grande dia para a Apple”⁠⁠⁠⁠

13h45 – O fator preço

A expectativa é que os novos modelos de iPhone alcancem 1.000 dólares, inaugurando um novo patamar de preço para os smartphones Apple. Essa notícia desanimou consumidores chineses, mercado em que a Apple precisa crescer

13h15 – Como assistir

O lançamento dos novos iPhones está programado para começar às 14h (horário de Brasília). O evento, que acontece no anfiteatro Steve Jobs, localizado na nova sede futurística da Apple, o Apple Park, em Cupertino, na Califórnia, nos Estados Unidos, terá transmissão ao vivo via streaming.

Somente quem tem aparelhos da Apple ou equipamentos com Windows 10 conseguirão assistir diretamente.

O link direto para assistir a transmissão é: https://www.apple.com/apple-events/september-2017/

Veja configurações necessárias para aparelhos:

iPhone, iPad ou iPod touch com o Safari rodando no iOS 9.0 ou posterior;

Mac com o Safari no MacOS v10.11 ou posterior;

Apple TV de 2ª ou 3ª geração com o software 6.2 ou posterior ou um Apple TV de 4ª geração;

PC com o Microsoft Edge no Windows 10

13h20 – Loja da Apple sai do ar

Como acontece em todos os eventos de lançamento da Apple, o site da loja online da empresa saiu do ar nesta terça-feira.

O site da empresa exibe mensagens, em diversas línguas, informando que o site está sendo atualizado. A prática costuma anteceder os eventos de anúncio da companhia.

A loja online deve retornar ao ar após o término do evento, quando os novos modelos e seus respectivos preços tiverem sido anunciados.

13h40 – Público aguarda para entrar no teatro