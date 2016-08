O trabalho incrível do brasileiro Lucas Levitan mostra que nunca foi tão criativo se apropriar das fotos alheias postadas no Instagram. Com muita habilidade, ele modifica as imagens publicadas na rede social e acrescenta nelas criaturas surreais e personagens hilários, fazendo com que o resultado final seja extremamente original e engraçado. A seguir, você confere algumas das suas criações:

1. Primeiras infrações

(Ilustração: Lucas Levitan)

2. Lustrando a retina

(Ilustração: Lucas Levitan)

3. Baby band

(Ilustração: Lucas Levitan)

4. O controverso espelho

(Ilustração: Lucas Levitan)

5. A entrada da mina

(Ilustração: Lucas Levitan)

6. Hora do intervalo

(Ilustração: Lucas Levitan)

7. Bisbilhoteiros

(Ilustração: Lucas Levitan)

8. Boliche no píer

(Ilustração: Lucas Levitan)

9. Carrossel às avessas

(Ilustração: Lucas Levitan)

10. Último andar

(Ilustração: Lucas Levitan)

11. O gênio da chaleira

(Ilustração: Lucas Levitan)

12. Errando a mira

(Ilustração: Lucas Levitan)

13. Cultivando flores

(Ilustração: Lucas Levitan)

14. Ombro-amigo

(Ilustração: Lucas Levitan)

15. Ligando as pintas

(Ilustração: Lucas Levitan)

16. Causando alguns rombos

(Ilustração: Lucas Levitan)

17. O petróleo é nosso!

(Ilustração: Lucas Levitan)