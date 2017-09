O acidente foi registrado na noite de segunda-feira, em uma estrada de terra onde o condutor perdeu o controle do automóvel.

O condutor de um veículo Saveiro perdeu o controle na MT-130, em uma zona rural do Assentamento Chico Mendes, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá-MT), na noite desta segunda-feira (25) e os dois ocupantes do automóvel ficaram gravemente feridos.

De acordo com informações locais, o motorista da Saveiro identificado como Wilson Marquetti, ao perder controle do carro bateu de frente com uma árvore. O passageiro Osvaldo Conceição Santana, 44, que o acompanhava também se feriu com a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas em estado grave, as encaminhando para o Hospital Regional da cidade. As causas do acidente ainda são desconhecidas e será investigada pela Polícia Civil.