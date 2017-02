Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

São vários vazamentos consistentes sobre os próximos smartphones tops de linha da Samsung. Com isso, praticamente podemos dizer que já temos uma boa ideia de como serão os Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Agora, uma nova imagem apresenta ambos os celulares lado a lado — e o que vemos são dois smartphones monstros em tamanho.

“Tamanhos de tela? 5,8″ e 6,2”

Os rumores apontavam que a tela do Samsung Galaxy S8 seria de 5,8″, enquanto o irmão maior ficaria com uma tela de 6,2″. A nova imagem vazada, apesar da qualidade baixa, deixa nítido que os aparelhos realmente giram bem próximos desses números.

Outro ponto interessante na imagem é o botão Home integrado na tela — ele está sendo chamado de ‘Soft Button’ —, que funciona via software, não pressão mecânica.

Acompanhando os outros rumores, a tela de ambos os modelos Galaxy S8 deverá ter a tecnologia Always On Display, que deixa a tela ligada, apresentando informações sem virtualmente impactar na autonomia de bateria.

Imagem vazada

Sobre o hardware, não há qualquer certeza, apenas que a Samsung vai colocar processador Qualcomm Snapdragon e Exynos para diferentes mercados. Para as últimas notícias sobre os Galaxy S8, acompanhe esta página.

FONTE(S)SAMMOBILE