Produtores de milho do estado estão apostando em um novo mercado. Opções de compra já movimentam o mercado no norte do MT.

Produtores de milho de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, estão confiantes numa reação de preços. É que uma usina inaugurada há algumas semanas está produzindo etanol exclusivamente do grão. Na fazenda do agricultor Darci Eichelt o milho guardado representa apenas parte do que foi colhido na fazenda. O restante da produção já foi comercializado. Entre os compradores, a usina que usa grão para fabricar etanol.

A indústria é a primeira no país a produzir o combustível usando exclusivamente o milho como matéria-prima. A escolha por Lucas do Rio Verde não foi por acaso. O município fica na principal região produtora de grãos do estado.

A usina tem capacidade para produzir 240 milhões de litros de etanol por ano. Para isso, vai precisar de muito milho: cerca de 600 mil toneladas. A usina está comprando a saca de 60 quilos por R$ 16 a prazo, R$ 4 a mais do que o preço de balcão à vista no município.

Em Mato Grosso, funcionam outras três usinas que usam o milho para fazer o etanol, mas elas são “flex” e processam também a cana-de-açúcar.