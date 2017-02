Tweet no Twitter

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte/MT UNIFLOR, na segunda-feira (13/02) iniciou mais um ano letivo, com mais de 800 alunos ingressantes e com novas e modernas estruturas físicas, contendo mais 12 salas de aula e 6 departamentos de curso, além da aquisição de 5 novos ônibus, sendo 18 o total para fazer o transportes dos alunos das cidades da região.

Hoje a Uniflor conta com um corpo docente dos mais bens capacitados para dar um ensinamento de qualidade, para assim formar e capacitar os melhores profissionais para o mercado de trabalho que hoje tanto exige dos profissionais e este é o papel da faculdade.

Além dos cursos já em andamento, mais cinco cursos já foram cadastrados e a intenção é de se iniciar até o final deste ano, sendo os cursos de Agronomia, Odontologia, Fisioterapia, veterinária e direito. Para atender estas novas turma, faz se necessário uma nova estrutura além da que foi terminada no inicio deste ano. A nova estrutura será de seis mil metros quadrado de construção onde haverá uma passarela suspensa ligando um prédio ao outro, onde abrigará as salas de aulas, departamentos, laboratório e um auditório. Esta construção será de três piso, onde no subsolo servirá de estacionamento.