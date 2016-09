As investigações passaram a ser conduzidas pela Polícia Civil em Cuiabá.

O delegado da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, Flávio Henrique Stringueta, confirmou, que o caso deve ser arquivado por falta de evidências do desaparecimento do menino Flávio Henrique da Silva. Ele despareceu há quase dois anos, no distrito de União do Norte, na comunidade São Luiz, pertencente ao município de Peixoto de Azevedo. O menino completou três anos em novembro de 2015.

“Está em faze de arquivamento. Foi feito todos os procedimentos necessários de diligências e acolhimento de depoimento, mas não houve nenhuma novidade do desaparecimento da criança. Caso ocorra alguma novidade reabrimos as investigações”, disse Stringueta.

Já a família acredita que o garotinho foi sequestrado e continua vivo. Segundo a mãe da criança, Silvana da Silva, o caso ‘caiu’ no esquecimento das autoridades policiais. “Eles dizem que não tem o que fazer e não há novas pistas. O sentimento e de injustiça faz pouco caso com o ser humano. O que mais dói e que apesar de ser feito algumas investigações depois de um ano não chegaram a nenhuma pequena pista. Sentimos descaso deste o primeiro dia desse pesadelo”.

Silvana disse ainda que família não desistiu de procurar informações sobre o paradeiro do menino. “Sem dúvida alguma encontraremos ele com vida. Não sei o que fizeram com ele, mas tenho certeza que ele foi levado por alguém. Esperam que a polícia busquem pistas e não fiquem esperando pela família”.

A última vez que Flavinho foi visto estava com a família em um sítio da avó delem em janeiro de 2015. Em determinado momento sentiram falta da criança. A partir de então iniciaram as buscas. Os familiares acreditam que alguém teria passado de carro e o levado a criança.

