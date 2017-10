A cantora e atriz Larissa Manoela viveu uma saia justa nesta segunda-feira (2). A adolescente de 16 anos postou em suas redes sociais que era a nova embaixadora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), um órgão que pertence a ONU.

Pronta pra Brasília 💙 Hoje recebo o título de embaixadora do Jovem Aprendiz – Clubes UNESCO no Senado Federal 🇧🇷 Muito feliz por estar recebendo esse título 🙏🏼 A post shared by Larissa Manoela (@larissamanoela) on Oct 2, 2017 at 9:30am PDT

“Hoje recebo o título de embaixadora do Jovem Aprendiz – UNESCO no Senado Federal. Muito feliz em estar recebendo esse título”, escreveu ela.

Até aí tudo bem. A loira usou o Instagram para mostrar detalhes do evento. Pelo Twitter, no entanto, a Unesco questionou a informação e afirmou não saber do que se tratava. “Larissa, essa informação não é verdadeira, pois não houve entrega de título da Unesco hoje. Pode informar do que se trata?”, escreveu o órgão. Depois, publicou ainda a lista de seus embaixadores – Larissa Manoela não está entre eles. “A UNESCO não concedeu o título de Embaixadora da Boa Vontade à Larissa Manoela. Conheça os Embaixadores da UNESCO http://bit.ly/emb-unesco “.

Depois dessa “intimada”, a atriz voltou à rede soial e se corrigiu. “Retratando meus amores, o Título que recebi é pelo Clubes Unesco! Estou muito feliz, beijos!! #JovemAprendizLM”.