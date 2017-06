O salário refere-se às jornadas semanais de 45h, 60h e 120 horas e será de R$ 60,00 hora/aula, além de diárias no valor de R$ 180,00, mais passagens de ida e volta para deslocamento do docente.

Um novo edital de Processo Seletivo para contratação e credenciamento de Professor da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) foi divulgado.

O objetivo é contratar docentes para o Núcleo Pedagógico de Matupá, e vinculados à Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas do Campus Universitário Vale do Teles Pires, nos cursos de Licenciatura em História, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química.

As disciplinas de atuação serão: Tópico Especial em História de Mato Grosso; Estágio Supervisionado IV; História do Tempo Presente: fontes documentais e narrativa; Prática de Ensino de Cálculo; Análise Real; Geometria Descritiva; Monografia II; Química Orgânica Experimental; Análise Instrumental; Bioquímica II; e Informática Aplicada.

O salário refere-se às jornadas semanais de 45h, 60h e 120 horas e será de R$ 60,00 hora/aula, além de diárias no valor de R$ 180,00, mais passagens de ida e volta para deslocamento do docente.

Você tem graduação ou pós-graduação em alguma das disciplinas ofertadas e experiência de um ano no exercício de docência na Educação Superior presencial e/ou à distância? Então faça a sua inscrição até 02 de julho de 2017, por meio do site colider.unemat.br. Antes de efetivar as inscrições, não esqueça de imprimir e preencher o formulário de inscrição e digitalizá-lo, juntamente com os documentos exigidos no edital.

Os profissionais serão avaliados por meio de Prova de Títulos, em que o resultado final terá validade de seis meses, e pode ser prorrogado por igual período.