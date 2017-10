Tweet no Twitter

A TV Peixoto canal 35 aproximadamente 06 meses atrás encampou uma campanha solidaria para construção da casa de Dona Nilza Germânio dos Santos no Bairro Mae de Deus em Peixoto de Azevedo.

Dona Nilza morava em um barraco de madeira totalmente degradado onde a mesma dormia em um colchão em cima de uma geladeira velha com um calor insuportável e quando chovia Dona Nilza dormia praticamente na chuva, porque o teto da casa estava danificado, ou seja, ela vivia em situação desumana.

A TV Peixoto canal 35 conclamou a comunidade peixotense para a construção da casa de forma colaborativa, e com êxito pedreiros, eletricistas, pintores, ajudantes, empresários, associação de bairro a CUFA Peixoto, em fim a sociedade peixotense como um todo se uniu para construção do sonho da casa própria de Dona Nilza.

Neste ultimo sábado 30 de setembro 2017 o show de solidariedade se concretizou e a TV Peixoto através do apresentador Marcos Antônio agradeceu a todos que contribuíram direto ou indiretamente para realização desse tão esperado sonho e entregou a chave oficial da casa para dona Nilza, acompanhado da sociedade peixotense e colaboradores.

A casa conta com dois quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, uma área de descanso e uma lavanderia, além da casa Dona Nilza ganhou toda mobília, seis meses de cesta básica e foi enquadrada nos programas sociais do governo estadual e federal.

A sociedade peixotense mais uma vez se mostrou solidária, mostrando para o mundo sua potencialidade no cooperativismo e a TV Peixoto reitera seus agradecimentos a todos e todas que contribuíram para realização desse sonho e dona Nilza com certeza viverá com mais qualidade de vida e dignidade humana.