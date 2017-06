O tuiuiú que foi abatido a tiros por chacareiros no Pontal do Araguaia no dia 30 de maio desse ano, foi empalhado em uma pedra como se estivesse pegando uma cobra.

Um dos casos envolvendo animais que mais repercutiu na região do Araguaia neste ano teve um desfecho diferente. O tuiuiú que foi abatido a tiros por chacareiros no Pontal do Araguaia, no dia 30 de maio desse ano, porque estava comendo peixes e pintinhos de uma propriedade rural virou uma obra de arte nas mãos do artista plástico Jean Renato Esteves.



Ele empalhou a ave numa pedra como se estivesse pegando uma cobra. “A arte que transforma e faz renascer para eternidade cujo trabalhou pode ser apreciado no Instituto Armando Luvison”, destacou a leitora Carla Esteves que postou a foto no Facebook.



O tuiuiú que é nativo do Pantanal, segundo biólogos, teria migrado para bacia do rio Araguaia a procura de alimentação e por isso estava perto de chácaras onde tinham tanques de peixes.

Crime ambiental e multas de 5 mil reais



A polícia prendeu duas pessoas, no final de maio deste ano, sob a acusação de abater o tuiuiú. O fato foi denunciado à ONG Associação Amigos dos Animais, que levou ao conhecimento das polícias Militar e Civil.

Segundo o presidente da entidade, o vereador Francisco Cândido da Silva, o Garrincha dos Animais, a informação recebida dava conta de que a ave estava ferida próxima a uma rede de energia e que necessitaria de socorros. Contudo, ao chegar ao local, percebeu que o pássaro já estava sem vida e apresentava um ferimento de bala.

De acordo com Garrincha, vizinhos do local onde o Tuiuiú estava relataram que ele tinha se alimentado de peixes de uma lagoa localizada dentro da propriedade e uma pessoa teria atirado. “Eles não souberam informar quem teria atirado. Infelizmente, não poderíamos fazer mais nada”, lamenta.

Um casal proprietário da chácara foi ouvido e liberado pela Polícia Civil depois de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles poderão responder por crime contra a fauna. O tuiuiú é considerado, no Estado, a ave símbolo do Pantanal mato-grossense.

A Associação Amigos dos Animais se tornou conhecida na região de Barra do Garças por prestar socorro e amparar animais em risco de morte, recuperá-los e depois devolvê-los ao habitat natural. A entidade vive de ajuda auxílio da comunidade e de voluntários para assistir os animais em vulnerabilidade. Os autuados respondem agora por crime ambiental e tiveram multas de 5 mil reais.

