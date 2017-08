Tweet no Twitter

A Polícia Militar de Matupá realizou na tarde de quarta-feira (09), a prisão de cinco pessoas sendo elas dois menores de idades, suspeitas de tráfico de drogas na região.

A PM recebeu uma denúncia, informando que nas margens do Rio Peixoto local conhecido como “Paria”, estavam várias pessoas fazendo o uso de entorpecente. Diante das informações a Polícia Militar Juntamente com a Força Tática do CR 15, se deslocaram até o local indicado, onde constataram a veracidade dos fatos.

Durante revista nos suspeitos foi encontrado substâncias análogas a cannabis sativa “maconha” e pasta base de cocaína. A ação resultou na prisão de R.R.A.M de 29 anos de idade, R.C.S de 30 anos de idade, A.A.S de 28 anos de idade, e na apreensão dos menores J.K.S de 17 anos de idade e T.O.N de 15 anos de idade.

Os cincos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.