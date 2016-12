Adolescente de 16 anos, que mora na residência, seria um dos envolvidos na morte do coronel da Polícia Militar Helder Vagner Martins, em 2015.

Três jovens foram vítimas de um atirador na noite de desta terça-feira (28) no bairro Jardim Ipiranga, em Sinop, a 500 km de Cuiabá (MT). Segundo a Polícia Militar (PM), uma dupla teria chegado de moto na residência e o carona efetuado os tiros, ferindo dois adolescentes e matando um jovem.

Hugo Andrade da Silva, 20 anos, foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia, sua esposa, 17 anos, foi atingida por um tiro no braço. Outro adolescente que estava no portão da residência tentou correr, mas acabou sofrendo um tiro de raspão na cabeça. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e não correm risco de morte.

Segundo testemunhas, haviam diversas pessoas dentro e fora da casa. A polícia ressalta a hipótese de uma pistola Ponto 40 ter sido usada no crime devido a grande quantidade de tiros efetuados.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente de 16 anos que sofreu o tiro de raspão na cabeça é um dos envolvidos na morte do coronel da Polícia Militar Helder Vagner Martins, 38 anos, no dia (08) de agosto de 2015, em Sinop, a 420 km de Cuiabá. Ele teria saído do centro de ressocialização e, segundo os familiares, não estava mais envolvido com a criminalidade.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local analisando a cena do crime. Rondas policiais foram realizadas na região, porém, nenhum suspeito de ter efetuado os tiros foi localizado. A Polícia Civil investiga o fato.

