Acidente ocorreu nesta terça-feira (28), próximo à Lucas do Rio Verde. Segundo a Rota do Oeste, apenas o motorista da carreta não ficou ferido.

Três pessoas ficaram feridas após o carro de passeio em que estavam colidir com uma carreta carregada com soja, no final da manhã desta terça-feira (28). O acidente ocorreu no km 685 da BR-163, próximo ao município de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, quando ambos os veículos seguiam em direção ao norte do estado.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, após a colisão transversal, o último vagão da carreta tombou sobre a pista e a carga foi derramada. O cavalo da carreta também permaneceu atravessado sobre a rodovia, demandando a interdição da pista que leva ao norte do estado.

A concessionária realizou o resgate das vítimas e informou que um homem e uma mulher foram socorridos em estado grave, enquanto um outro homem sofreu apenas ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital São Lucas. Apenas o condutor da carreta escapou ileso.

Segundo a Rota do Oeste, até às 15h30, o trânsito no local foi operado na modalidade “Pare e Siga”, quando o tráfego é liberado em um sentido por vez em apenas uma faixa, a cada 15 minutos.

O motorista da carreta entrou em contato com a seguradora, que realizou o transbordo dos grãos que se espalharam pela pista. Após a limpeza da pista e a remoção do veículo, o tráfego foi liberado nos dois sentidos da rodovia.