rês agentes penitenciários – uma mulher e dois homens – foram presos na quarta-feira (13) acusados de coagir testemunhas de uma investigação que desarticulou um esquema de entrada de celulares e drogas ilícitas na cadeia feminina de Colíder, a 648 km de Cuiabá.

As prisões ocorreram durante a segunda fase da operação “Corruptus”. Durante a primeira fase, no último dia 5, uma agente penitenciária de 40 anos e uma ex-presidiária de 30 anos foram presas por atuarem em um esquema de venda de celulares naquela unidade prisional. A agente penitenciária teria lucrado cerca de R$ 10 mil com o esquema.

Segundo a Polícia Civil, relatos de presas que se encontram recolhidas na cadeia feminina daquele município apontam que os agentes presos na nova fase também integravam a organização criminosa.

De acordo com as detentas, após a primeira fase da operação, elas foram coagidas a mudar as informações prestadas, para afirmarem, em Juízo, que teriam sido pressionadas na Delegacia de Polícia. Segundo as presas, elas chegaram a ouvir que, caso uma delas recebessem alvará de soltura, seriam “eliminadas” do lado de fora da cadeia.

Durante a primeira fase da operação, No dia 05 de setembro, a Polícia Civil deflagrou a primeira fase da operação, levando a prisão da agente penitenciaria F.R.S, 40, e a ex-presidiária S.C.S, 30.