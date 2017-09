Observatório sismológico da UnB diz que tremor de 3,2 graus atingiu Araguaiana.

Um tremor de terra foi sentido, ontem de madrugada, por moradores do município de Araguaiana (53 quilômetros de Barra do Garças). De acordo com o observatório sismológico do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (UnB), o tremor alcançou a magnitude de 3,2 graus na Escala Richter, às 3h13.

A artesã Nedi Divina Santos, moradora do distrito de Cachoeirinha, a poucos quilômetros do centro de Araguaiana, contou, ao Só Notícias, que o tremor durou poucos segundos.

“Foi muito rápido. Parecia o movimento de um caminhão caçamba. Teve uma ‘tremedeira’ que durou pouco. Eu estava deitada e escutei. Meu filho também ouviu”.

O relato é semelhante ao do aposentado Anicácio Mecena Coutinho, também morador da região de chácaras de Araguaiana. “Foi como se estivesse caindo alguma coisa. Escutei uma pancada muito forte. Muito rápido. Na hora não soube o que era. Depois, no dia seguinte, ouvi os vizinhos comentando e ‘caiu a ficha’”, relatou.

Os dados disponibilizados pela UnB mostram que tremores de terra são comuns em Araguaiana. No total, já foram registrados 418 abalos sísmicos no município.

O último havia ocorrido em fevereiro do ano passado, com magnitude de 1,9 graus na Escala Richter. Até hoje, os dois maiores tremores de terra foram registrados em março e maio de 1996, ambos com 3,6 graus.

No último ano, foram registrados 39 tremores de terra em Mato Grosso. O de maior magnitude (3,5 graus) foi em Aripuanã, em setembro de 2016.

No mês passado, segundo a UnB, foram registrados cinco abalos sísmicos no Estado, quatro deles em Porto dos Gaúchos. O quinto tremor em agosto foi em Terra Nova do Norte (1,9 graus)