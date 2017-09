Há relatos de abalos em ao menos quatro cidades; não há registros de feridos.

Tremores de terra foram sentidos na madrugada desta segunda (18) em várias cidades da região serrana do Paraná.

De acordo com o Centro de Sismologia da USP, o evento, que teve magnitude de 3,5 graus, ocorreu em Itaperuçu, a cerca de 25 quilômetros de Curitiba. A instituição chegou a registrar eventos em Rio Branco do Sul e São Jerônimo da Serra, mas retificou a informação após revisar dados e não confirma sismos nessas duas cidades.

Segundo o Corpo de Bombeiros, municípios próximos, como Almirante Tamandaré, Campo Magro e Rio Branco do Sul sentiram o abalo no início da madrugada, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação afirma que não houve registros de pedidos de socorro até 6h.

Após os tremores, moradores da região serrana postaram no Twitter relatos sobre o acontecimento e imagens com pequenos danos em suas residências, como vidros quebrados e rachaduras.

“Ouvi um barulho parecido com um deslizamento de rochas, bem claro mas não alto, de curta duração, uns 3 segundos. Estava sentada na cama. Senti a casa vibrar e o rebaixamento de gesso do teto do quarto estalou uma vez”, diz um relato registrado no site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).