A obra faz parte do programa Pró-Estradas e governo irá fazer estudo para implantação de pedágio para manutenção da via.

O governador Pedro Taques (PSDB) inaugurou na tarde desta quarta-feira (20) um trecho de 98 km da MT-220 que liga Sinop ao município de Juara. A obra faz parte do programa Pró-Estradas e executado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). As obras foram divididas em duas etapas e foram investidos R$ 60 milhões.

O primeiro trecho corresponde à reconstrução de 51 km que estavam danificados a partir do entroncamento com a BR-163 e o segundo, 47 km, corresponde à pavimentação até o rio dos Peixes. “Estamos fazendo as entregas necessárias apesar do ‘chororô’ daqueles que não entendem. Temos que parabenizar os produtores desta região que agora terão condições de trafegabilidade”, disse Taques, que percorreu boa parte do trecho.

O governador informou que será feio um estudo de viabilidade para implantação de postos de pedágio em alguns trechos para ajudar na manutenção e conservação da via, além de balanças para controle do peso de carretas. “Será analisado pela Sinfra. Aqui o peso dos caminhões é muito grande e logo o asfaltamento poderá estar com buracos novamente. Junto com os produtores, através das associações, é possível que isso seja debatido”.

Participaram da solenidade de inauguração o deputado estadual e líder do Governo, Dilmar Dal Bosco (DEM), deputado federal Nilson Leitão (PSDB) e o Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas entre outras autoridades políticas. A rodovia recebeu nome da pioneira sinopense Ivete Maria Dorner que faleceu em 2015, após o capotamento de uma caminhonete nas proximidades da fazenda da família naquela rodovia.