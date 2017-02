Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um trecho da rodovia BR-222, que fica localizada próximo ao município de Abel Figueiredo, no sudeste do Pará, cedeu devido a forte chuva que caiu sobre a região durante a madrugada desta segunda-feira (20).

Um trecho da rodovia BR-222, que fica localizada próximo ao município de Abel Figueiredo, no sudeste do Pará, cedeu devido a forte chuva que caiu sobre a região durante a madrugada desta segunda-feira (20).

Parte da pista está rachada enquanto um pedaço foi levado pela correnteza de um rio que fica próximo à rodovia. Uma fila de carros se forma nos dois lados estrada. Apesar do perigo alguns motoqueiros estariam se arriscando ao passar pelo lado da pista que não foi danificado completamente.

Para tentar contornar o problema, alguns motoristas estão utilizando uma rota alternativa por uma vicinal que passa por algumas fazendas da região. Ao todo são 11 quilômetros de estrada de chão, mas devido o aumento do fluxo de carros e caminhões, aliado à chuva, a via está com lama e atoleiros, dificultando a passagem de veículos pelo local.