Os quatro foram vítimas de um trágico acidente que aconteceu na BR 163 em Matupá.

Segundo informações o corpo de Ademir Ferreira dos Santos, vítima do trágico acidente que aconteceu no início da noite dessa véspera de Natal na BR 163, no trevo de entrada de Matupá, será levado para o Mato Grosso do Sul onde residem seus familiares.

Ele será velado por 30 minutos na casa de parentes em Peixoto de Azevedo, em seguido será transladado.

Já a sua esposa, será velada com as duas filhas no Centro Evangelístico da Assembleia de Deus no Bairro Bela Vista a partir das 19h desse domingo de Natal (25-12).

Edilene Loiola Meneses e suas duas filhas Ludimila e Lennyelly eram passageiras do Gol Branco que estava sendo conduzido por Ademir. Mais informações a qualquer momento. (Informações do Resumo Diário).