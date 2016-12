Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um dos suspeitos conseguiu fugir para uma região de mata, mas foi monitorado e preso por policiais civis.

A Polícia Judiciária Civil (PJC) realizou a prisão de traficantes e apreendeu diversas porções de drogas que seriam comercializadas na cidade de Juína, a 735 km de Cuiabá (MT). A ação é resultado de um trabalho intenso de enfrentamento ao tráfico de drogas na região de maneira conjunta com as forças de Segurança Pública que atuam no município.

Os suspeitos foram detidos na sexta-feira (23). Inicialmente, a Polícia Militar efetuou a prisão de um dos envolvidos (G.H.M.A). No entanto, seu comparsa conseguiu empreender fuga em região de mata. Após receber a informação de que o foragido era um investigado da Delegacia Municipal de Juína, uma equipe de investigadores entrou em ação e conseguiu efetuar a prisão de W.N.G.

Foram localizados diversos aparelhos eletrônicos de procedência duvidosa, como tablets, celulares e notebooks na residência de W., além de quantidade superior a um quilo de maconha, que foi apreendida.

“O ano de 2016 se destacou como um dos mais exitosos em apreensão de entorpecentes e prisão de traficantes no município”, destaca o delegado de polícia, Rodrigo Costa Rufato.

Com assessoria