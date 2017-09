Acontece nos dias 11 e 12 de novembro a 28° Matufest e o Baile do Chopp em Matupá.

O evento que é organizado pelo Rotary Club e AMAII será realizado no Pavilhão da Igreja São Cristóvão.

No dia 11 será realizado o tradicional Baile do Chopp com animação da Banda Unison de Santa Catarina. E no dia 12 o almoço com matine dançante, em prol a construção do lar dos idosos.

Compre sua mesa e barriu pelo fone (66) 9 9609-7685/ (66) 9 9958-2577 e Almoço no (66) 9 9952-8131

Convide a família e os amigos para prestigiar essa grande festa que é tradição no município.