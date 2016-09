Em nova decisão, dessa vez a favor do Ministério Público Estaudal (MPE), o desembargador José Zuquim Nogueira, mudou seu posicionamento e proibiu o governador Pedro Taques (PSDB) de pagar a parcela de R$ 100 milhões (32,8 milhões de dólares) que vence nesta sexta-feira (9) decorrente de dívida da União junto ao Bank of América. Na última terça-feira (6), Zuquim tinha negado o pedido de liminar no mandado de segurança impetrado pelo procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, e determinado a extinção da ação sem julgamento de mérito.

Agora, em nova investida, o Ministério Público obteve decisão favorável proferida pelo desembargador num novo mandado de segurança impetrado pelo chefe do MPE no mesmo dia em que saiu a primeira decisão contrária.

Anteriormente, José Zuquim havia afirmado que nos autos do mandado de segurança não tinham provas das ilegalidades apontadas pelo Ministério Público capazes de demonstrar a ilicitude dos atos perpetrados quando da contratação, ou de vícios no procedimento de gestão da dívida. “Ou seja, tudo se traduz em indícios e em suposições, e estes argumentos não tem poder probante da alegada ilegalidade do ato, a subsidiar argumentos para o manejo de mandado de segurança”, justificou.

O novo mandado de segurança foi colocado sob sigilo de modo que não é possível ter acesso ao inteiro teor dos argumentos e documentos apresnetados pelo procurador Paulo Prado. A assessoria de imprensa do Ministério Público informou ao Gazeta Digital que o sigilo no caso é “devido informações e indícios gravíssimos de ilicitudes e até corrupção”.

Segundo o Ministério Público, foram constatadas falhas no procedimento que resultou na renegociação da operação de crédito externo entre o Estado e o Bank of America, de aproximadamente 478 milhões de dólares. E, somado a isso, argumenta o MPE, existe a ameaça de o Estado não conseguir cumprir obrigações constitucionais por conta do comprometimento financeiro.

Paulo Prado argumentou que a operação de renegociação da dívida em poder do Bank of America foi cedida ao Banco Votorantim, sem que a operação tenha sido comunicada ao tomador o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Sustenta que operação de negociação da dívida sequer foi materializada em processo administrativo oriundo da Sefaz.

O Ministério Público sustenta ainda que o Estado não está conseguindo honrar com os compromissos financeiros e o melhor exemplo é o atraso no repasse do duodécimo dos poderes e instituições autônomas. Ele lembra que desde julho o Estado não faz o repasse acumulando uma dívida aproximada de R$ 280 milhões. Ele argumenta ainda que se o Estado efetuar o pagamento da dívida com o banco americano “é real a ameaça de nova frustração do repasse da cota constitucional dos poderes”.