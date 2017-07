O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) abriu inscrições para concursos de remoção e promoção de juízes para comarcas do interior do estado. Os dois editais, nº 19/2017/TJ e nº 20/2017/TJ, estão disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta terça-feira (18 de julho), edição nº 10062.

No Edital nº 19 são 33 vagas para remoção para varas das comarcas de Primeira Entrância, distribuídas da seguinte forma:

Critério antiguidade – Tabaporã, Apiacás, Feliz Natal, Itaúba, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Querência, Aripuanã, Colniza, Nova Monte Verde, Porto dos Gaúchos, Vera, Porto Alegre do Norte (Primeira Vara), Arenápolis, Jauru, Nobres e Alto Taquari.

Critério de merecimento – Porto Alegre do Norte (Segunda Vara), Brasnorte, Guiratinga, Nova Ubiratã, Alto Garças, Paranaíta, Ribeirão Cascalheira, Campinápolis, Cotriguaçu, Novo São Joaquim, Porto Esperidião, Nova Canaã do Norte, Araputanga, Guarantã do Norte, Matupá e Porto Alegre do Norte (Terceira Vara).

Já o Edital nº 20 versa sobre uma vaga no concurso de promoção para a Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro (Segunda Entrância), por critério de merecimento.

As inscrições devem ser realizadas no endereço eletrônico http://mcm.tjmt.jus.br a partir das 12h do dia 20 de julho até às 19h do dia 24 do mesmo mês. Devem ser anexadas via digitalizada da declaração de residência permanente na comarca em que jurisdiciona (endereço completo), bem como certidão de inexistência de processos conclusos fora dos prazos legais e de não ter dado causa a adiamento injustificado de audiência, nos últimos dois anos (com selo de autenticidade).