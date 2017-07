A morte do tenente Scheifer comoveu a as PMs de Goiás e SP prestaram homenagem ao militar.

O tiro que matou o tenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Carlos Henrique Scheifer, no dia 13 de maio, em Matupá (720 km de Cuiabá-MT), durante uma operação de buscas a suspeitos de integrar uma quadrilha de assalto a banco, foi disparado da arma de outro policial militar que o acompanhava. A afirmação está no inquérito policial militar (IPM), que saiu na noite de quinta-feira (20).

Após a morte do oficial, a Polícia Militar instaurou um IPM para apurar a morte do tenente. O inquérito foi conduzido por outro oficial da instituição que possui mais de 19 anos de caserna. A assessoria da Polícia Militar soltou uma nota explicando a situação, e disse que as investigações foram realizadas de formas isentas e transparente.

A nota ainda informa que os envolvidos já estão afastados das atividades operacionais e estão a disposição do encarregado do inquérito e da justiça no Comando de Policiamento Especializado (Cesp).

Confira a nota na íntegra:

“A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de forma isenta e transparente instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar a morte e as circunstâncias que levaram ao óbito do tenente Carlos Henrique Scheifer, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), na noite do dia 13/05. Para tanto, designou um oficial com mais de 19 anos de caserna para conduzir a investigação.

No dia 13/05 do corrente ano, na zona rural de Matupá, a guarnição do BOPE estava em operação de buscas a assaltantes de banco pela região. Naquela manhã, já haviam capturado quatro homens suspeitos de integrarem a mesma quadrilha, sendo que o tenente foi alvejado, em um confronto com os suspeitos, no início da noite.

Durante a instrução do inquérito, o oficial encarregado solicitou exame de balística e constatou, lamentavelmente, que o disparo que vitimou o Tenente Scheifer partiu da arma de outro policial militar que o acompanhava.

Os envolvidos já estão afastados das atividades operacionais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e se encontram à disposição do encarregado do inquérito e da justiça no Comando de Policiamento Especializado.

O inquérito policial militar busca individualizar as condutas e, após concluso, será enviado para a Justiça Militar.

Neste difícil momento, permanecemos solidários à família e aos amigos do Ten Scheifer prestando todo o apoio e suporte necessários.

Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da PMMT”