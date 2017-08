As câmeras do iPhone contam com diversas funções para deixar as suas fotos parecendo quase profissionais. Além de filtros e ferramentas de edição das imagens, existem alguns truques que facilitam a hora da captura.

Muitos dos recursos acabam sendo esquecidos, pois muitos usuários não sabem como os usar. Mas não se preocupe: vamos te ajudar!

Escolha o brilho perfeito

Que tal ajustar o brilho antes mesmo de tirar a foto? Para isso, basta tocar na tela para observar um ícone de sol. Toque nele, segure e movimente para cima e para baixo até escolher o brilho desejado.

Filtros

O iPhone disponibiliza oito filtros para personalizar as suas fotos. Toque no ícone de três círculos, no canto superior direito, escolha o seu efeito preferido e toque nele para aplicar.

Foco manual

Você não precisa usar o foco automático da câmera do iPhone. Para ajustar o seu próprio foco, basta tocar na tela no objeto que gostaria de focar.

Travando o brilho e o foco

Às vezes, quando o iPhone encontra o foco da foto, basta uma tremida para que ele seja desconfigurado. Para resolver isso, use o recurso de travar o foco e o brilho.

Com o foco definido, toque na tela e segure o dedo por um instante. Pronto! Você vai ver a mensagem em amarelo dizendo “Bloqueio AE/AF”.

Grade

Para um melhor enquadramento das suas fotos, ative o modo “grade”. Em “Ajustes”, vá até “Fotos e Câmera” e ative a grade.

Tirar várias fotos de uma só vez

Para garantir que ao menos uma foto saia boa, você pode fazer várias capturas de uma vez só. Em vez de só tocar no botão de disparo, toque e segure.

HDR

O modo HDR deixa a sua foto mais parecida com o ambiente real. Isso acontece porque ele combina três exposições diferentes para criar uma imagem só. Para ativar o modo, basta tocar em HDR, no topo da câmera.

Imagens em movimento

Com o recurso “Live”, as suas fotos ganham um pouco de movimento. Disponível a partir do iPhone 6s, o “Live” transforma a sua foto em uma animação de 3 segundos.

Tirando foto com botões físicos

Às vezes, pode ser difícil alcançar o botão de disparo do iPhone, mas é possível apertar o botão do volume ou mesmo os do fone de ouvido para tirar uma foto. Caso prefira, ainda existe a opção de usar o clássico timer, clicando no ícone de relógio, no canto superior direito.