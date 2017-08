Tweet no Twitter

Nós falamos aqui sobre o interesse da Tesla em oferecer soluções em energia solar para os australianos, mas agora a empreitada começou pra valer: a empresa montou uma pequena casa sustentável sobre rodas e equipada com seus produtos para percorrer a Austrália e mostrar como tudo funciona.

A Tesla Tiny House vem com seis painéis solares e um Powerwall para armazenamento, fazendo com que a casa seja alimentada completamente por energia renovável. A estrutura é feita com madeira livre de químicos e fornecida localmente.

Dentro dela, as pessoas encontram um estúdio de design móvel e um configurador para que possíveis clientes possam fazer o orçamento das soluções que melhor lhes atender – uma espécie de showroom móvel.

Toda a estrutura pesa cerca de duas toneladas e é puxada por, claro, um Tesla – mais especificamente um Model X, o SUV elétrico da companhia. Isso acaba fazendo com que todo o tour da companhia seja “zero emissão”.

A relação da Tesla com a Austrália já não é de hoje: o país foi um dos primeiros mercados a receber o Powerwall 2 e a empresa também está no meio de um projeto de desenvolvimento de uma estação de armazenamento de energia de emergência, que deve ficar pronta até dezembro.

Caso você esteja na Austrália e queira conferir de perto da Tiny House, é só conferir o site dedicado ao projeto.