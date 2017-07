Tweet no Twitter

Aos contribuintes que ainda não pagaram seu IPTU com a prerrogativa de desconto de até 30% em parcela única, corram, pois, o prazo termina essa semana, ou seja, dia 12 de julho.

Para quem optar por pagar parcelado, poderá parcelar em até 04 vezes. Procure o departamento de tributação da prefeitura municipal de Guarantã do Norte e quite seus débitos com o município.

O IPTU é revertido em melhorias para a população, como, medicamentos no Hospital Municipal e postos de saúde, atendimento médico, patrolamento das ruas e avenidas e muito mais.