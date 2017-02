O sinopense ainda competirá em outros quatro torneios no norte da África.

O mato-grossense Márvin Spiering, de 19 anos, perdeu para o macedônio Tomislav Jotovski por dois sets a zero em partida válida pelo round 1 do Qualifying do Tunísia F7 Futures, realizado de 18 a 26 de fevereiro, em Hammamet, na Tunísia. Esse foi o primeiro dos cinco torneios que o sinopense disputará no norte da África, agora ele amplia o foco para o Tunísia F8 Futures, de 25 de fevereiro até 05 de março, também em Hammamet, na Tunísia.

No primeiro set, Márvin Spiering foi sobrepujado pelo experiente Tomislav Jotovski, de 26 anos, por parciais 6/0. No segundo set, Spiering reagiu, foi mais combativo, mas não conseguiu segurar Jotovski e perdeu por parciais 6/4. O brasileiro terminou 2016 na posição 1542 do ranking de simples (individual) e atualmente mantém a posição 1409. E o macedônio fechou o ano anterior classificado como 780 do ranking e atualmente está na posição 771.

“Esse foi meu primeiro torneio do ano, ou seja, voltei a competir depois de dois meses. Ainda estou entrando em clima de competição, mas estou preparado física e mentalmente. As condições aqui são muito diferentes do que estou acostumado. E meu adversário era mais velho, mais experiente e levou a melhor. Mas consegui tirar boas conclusões do jogo e com elas vou continuar a melhorar”, comentou o jovem talentoso, Márvin Spiering.

Depois do Tunísia F7 e do Tunísia F8 Futures, o sinopense competirá no Tunísia F9 Futures, de 04 a 12 de março, no Tunísia F10 Futures, de 11 a 19 de março, e no Tunísia F11 Futures, de 18 a 26 de março, todos em Hammamet (África). Com prêmios de 15 mil dólares cada e pontos válidos para o ranking mundial da ATP – Associação de Tenistas Profissionais.

No ano passado (2016), Márvin Spiering participou de uma das etapas do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, competição organizada pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), torneio chamado Monte Líbano Titânia Open de Tennis, 12 a 16 de outubro, em Cuiabá. Uma oportunidade em que os mato-grossenses viram o alto nível do tênis praticado pelo atleta.

Na época atual, Márvin Spiering treina sob instruções de Elson Longo, no Centro de Formação e Rendimento (CFR), na cidade de São Carlos (SP). O treinador Elson Longo foi jogador profissional, é formado pela USP e muito conhecido por atuar na capacitação de atletas.

